«А мужчинам поблажки будут?»: женщинам разрешили выходить на пенсию с 54 лет без работы

Эксперт РАНХиГС разъяснила условия назначения выплат гражданам, оставшимся без работы. Право на досрочное оформление пенсии получили женщины с 54 лет и мужчины с 59 лет при отсутствии трудоустройства, пишет РИА Новости .

Отдельные категории россиян, оставшиеся без работы, могут рассчитывать на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Такие разъяснения дала Татьяна Подольская, представляющая Президентскую академию РАНХиГС.

Согласно информации эксперта, претендовать на выплаты вправе женщины, достигшие 54 лет, и мужчины, которым исполнилось 59 лет. Обязательным условием является постановка на учет в службе занятости и отсутствие возможности трудоустройства.

Подольская уточнила, что правом также обладают работники, занятые на вредных производствах. Для них возрастной порог снижен: женщины могут выйти на пенсию с 45 лет, мужчины — с 50 лет.

Особые условия предусмотрены для многодетных матерей. Срок назначения пенсии зависит от количества детей в семье и варьируется от 50 до 57 лет. В перечень льготников также вошли педагоги, медработники с 25-летним стажем, артисты, опекуны, жители Крайнего Севера, а также представители коренных народов, занимающиеся охотой, рыболовством или оленеводством.