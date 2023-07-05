«А пиво не подорожало»: в Москве «индекс окрошки» за год вырос на 6%

«Индекс окрошки» — сумма денег, необходимая для покупки набора продуктов для приготовления блюда — в Москве за год вырос на 6%, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на доцента Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

Так, чтобы купить полный набор для классического варианта окрошки в настоящий момент жителю столицы потребуется 830 рублей. По словам Долговой, за год редис подорожал почти на 30%, огурцы — на 25%, а квас и зеленый лук — почти на 6%.

Остальных компонентов блюда изменения в цене практически не коснулись. По ним зафиксировано подорожание не более одного процента.

«Мерило счастья современного, с позволения сказать, человека: МРОТ, место в человейнике, потребительская корзина, борщевой набор, индекс окрошки»; «Хочу поделиться горем. У меня теща вообще на газированной воде делает. Пробовать не стал»; «Рекомендую на пиве. Пиво, вроде, не подорожало. А овощи в частных магазинах даже подешевели, в отличие от супермаркетов», — прокомментировали новость россияне.

Ранее врач Жиляев назвал категории людей, которым необходимо ежедневно употреблять в пищу супы.