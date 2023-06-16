Врач Жиляев назвал категории людей, которым необходимо ежедневно употреблять в пищу супы

По словам врача-эндокринолога Виктора Жиляева, супы являются очень полезной пищей для людей, имеющих избыточный вес. Об этом сообщают « Народные новости ».

Он пояснил, что также можно иметь в рационе все суповые ингредиенты, однако без жидкости и получить тот же самый объем питательных веществ.

По мнению медика, пищеварительная система может справиться с твердой пищей, поэтому ежедневное употребление супов не является обязательным.

Он добавил, что для людей с избыточным весом польза супа заключается в том, что супы, как правило, в желудке занимают больший объем, но при этом в данном блюде малое количество калорий. Кроме того, супы полезны тем, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Тем не менее в последнем случае следует быть осторожнее с жирным мясным или рыбным бульоном, поскольку они противопоказаны при гастрите и язве.