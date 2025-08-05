«А потом его там убьют»: женщина решила выгнать мужа на СВО ради выплат

В Тюмени распространилось видео, на котором местная жительница откровенно делится планами отправить мужа в зону СВО ради финансовой выгоды. Как сообщают «Известия», роликом заинтересовалась полиция.

На кадрах женщина говорит, что рассчитывает на единовременные выплаты, льготы для детей военнослужащих и ежемесячное пособие. В конце она цинично добавила, что ее мужа «потом там убьют», что даст еще одну выплату.

Управление МВД по Тюменской области уже начало проверку. Сотрудники ведомства устанавливают личность женщины, изучают видео и проводят другие процедуры.

Пользователи тем временем возмущены не только бессовестностью заявлений, но и попыткой спекулировать на теме льгот для семей участников СВО. Внимание привлекли и слова о «переоформлении» детей. Подобные манипуляции с документами, как пояснили юристы, незаконны.

Ранее сообщалось, что житель Тувы лишился выплат, хотя получил инвалидность во время службы на СВО.