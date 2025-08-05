Житель Тувы, получивший инвалидность на СВО, лишился выплат

Житель Тувы, получивший инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, через год лишился положенных выплат. Об этом сообщила прокуратура российского региона.

По данным надзорного ведомства, россиянин получил ранение при выполнении боевого задания. Ему была установлена инвалидность с необходимостью ежегодного переосвидетельствования.

Однако медицинское учреждение, в котором он наблюдался, своевременно не направило необходимые документы в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), что привело к прекращению начисления страховых выплат.

После обращения бойца в прокуратуру, было внесено представление главному врачу районной больницы. В результате инвалидность военнослужащего была продлена и ему был произведен перерасчет страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных избила участника специальной военной операции в Тюмени.