«А точно можно?»: когда начальник может заставить выйти на работу 1 января

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что работодатель не имеет права вызывать сотрудника на работу в праздничные и новогодние дни без его согласия, сообщает ТАСС.

По словам Машарова, для работы сотрудника в выходной день нужно получить его согласие. Исключениями являются случаи, когда требуется устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, уничтожения или повреждения имущества работодателя или государственных объектов. Также работника могут принудительно вызвать в период военного положения или при введении режима ЧС.

Он подчеркнул, что если работник отказывается трудиться в праздники, то принудить его работодатель не вправе. Особые правила действуют для сотрудников, чьи функции включают обслуживание населения, неотложный ремонт, а также для творческих работников.

Ранее сообщалось о том, что большинство россиян хотят в подарок на Новый год деньги.