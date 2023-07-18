А вот и ответ России: ракетные удары гремят от Одессы до Николаева

Как сообщается в соцсетях в украинском сегменте интернета, Украину накрыли российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Удары наносятся точечно по стратегическим объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Так, российскими войсками нанесен ряд ударов по аэродрому Арциз в Одессе, являющимся стоянкой для всех военных дронов ВСУ. Именно оттуда, как не раз заявляли в Минобороны РФ , отправляются украинские БПЛА в стороны Севастополя и Крыма.

Кроме того наносятся удары по военным объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Бериславе Херсонской области супертяжелыми снарядами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Гремит и в соседней Запорожской области.

Сообщается, что десятки беспилотников замечены в Николаевской области на юго-востоке Украины, а также в Сумской и Черниговской областях на севере страны.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

На данный момент логистическая схема на полуострове изменилась. Добраться до Краснодарского края или Ростовской области можно через новые регионы. Также работает паромная переправа и железнодорожное сообщение.