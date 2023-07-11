«А зачем они ему»: власти Украины забрали у знаменитого дизайнера квартиры в Киеве

О решении лишить блогера недвижимости сообщил директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых. Суммарная площадь двух киевских квартир Лебедева составляет около 330 квадратных метров. Решение о конфискации вступит в силу, если дизайнер не подаст апелляцию в ВАКС.

Напомним, что въезд на территорию Украины для Артемия Лебедева был закрыт еще в 2017 году, а в 2022 президент страны Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.

«Коррумпированный антикоррупционный суд Украины»; «А зачем они ему нужны? Просто смешно. Не думаю, что он в ближайшее время туда собирался»; «Отдайте ему недвижимость Гордона (украинского журналиста Дмитрия Гордона — Прим. ред.) в Москве, будет справедливо», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что Артемию Лебедеву пожелали смерти после поездки в Донбасс.