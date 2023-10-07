Ааэропорты Внуково и Шереметьево приостановили работу

Утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском городском округе ПВО уничтожила беспилотник, летевший на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В августе аэропорты Внуково и Домодедово временно останавливали работу из-за угрозы безопасности, которая возникла из-за беспилотника. 20 августа Собянин сообщил, что на подлете к столице был обнаружен и сразу же уничтожен беспилотник.

Аэропорт Внуково расположен в пределах одноименного района Москвы в 10 км к юго-западу от МКАДа. Он занимает 3-е место в РФ по количеству обслуженных пассажиров за год. На первом – Шереметьево, на втором – Домодедово.

Аэропорт Шереметьево находится на северо-западе Москвы – на территории городского округа Химки Московской области.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о сбитом беспилотнике в 10 км от побережья Крыма. Ведомство регулярно информирует о работе систем ПВО и РЭБ.