Ааэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу
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Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу после временной приостановки, сообщает ТАСС.
Ранее функционирование аэропортов было прервано из-за сообщения мэра столицы Сергея Собянина. Утром 7 октября градоначальник заявил о сбитом в Истринском городском округе Подмосковья беспилотнике системой ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Во Внуково было задержано 11 рейсов, два – отменено. В Шереметьево задержали пять рейсов, еще один был отменен. Как следует из сервиса Flightradar24, находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в нужных аэропортах.
21 августа в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки беспилотника упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с использованием беспилотников. Министерство обороны РФ сообщает о пресечении этих попыток. Несколько раз киевский режим пытался атаковать Москву и Московскую область.