Ааэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу

Ранее функционирование аэропортов было прервано из-за сообщения мэра столицы Сергея Собянина. Утром 7 октября градоначальник заявил о сбитом в Истринском городском округе Подмосковья беспилотнике системой ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Во Внуково было задержано 11 рейсов, два – отменено. В Шереметьево задержали пять рейсов, еще один был отменен. Как следует из сервиса Flightradar24, находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в нужных аэропортах.

21 августа в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки беспилотника упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с использованием беспилотников. Министерство обороны РФ сообщает о пресечении этих попыток. Несколько раз киевский режим пытался атаковать Москву и Московскую область.