Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана за попытку отравления соперницы

Чемпионка хотела отравить одну из участниц турнира. Она обработала стол Умайганат Османовой ртутью, после чего была исключена из Федерации шахмат республики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Дагестана.

На чемпионате республики по шахматам спортсменка Амина Абакарова разлила ртутные соединения на стол своей соперницы. Происходящее засняли видеокамеры. На кадрах видно, что девушка зашла в помещение с пакетом. Затем она подошла к столу и незаметно обработала его.

Спортсменку уже отстранили от участия в соревнованиях под эгидой ФШР. Более того, ей грозит пожизненная дисквалификация. Также ее исключили из Федерации шахмат Дагестана.

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