Позор за позором: все скандалы на Олимпийских играх во Франции

Олимпийские игры, прошедшие в этом году во Франции, стали самыми скандальными за все время проведения ОИ. Возмущения людей со всего мира начались с самого открытия соревнований. «Подмосковье сегодня» собрало все неоднозначные события игр в одном материале.

Открытие

Самая первая и яркая волна негодования началась во время открытия Олимпийских игр во Франции. Организаторы решили спародировать «Тайную вечерю», но внести в нее свои корректировки. Так, на открытии Олимпиады зрители увидели мужчин, перевоплотившихся в женщин, окрашенного в голубой цвет практически обнаженного певца в роли бога Диониса, показ мод с участием представителей ЛГБТ*, а также певицу, исполнившую арию королевы Марии-Антуанетты, которая держала в руках собственную отрубленную голову.

Такой креатив организаторов поверг в шок не только простых зрителей, но и многих официальных лиц, СМИ, политических и религиозных деятелей. Несмотря на то, что зачинщики этого театрального перформанса пытались оправдаться, оговорка комментатора, который перепутал Южную и Северную Кореи, затмила предыдущие негодования и стала международным скандалом.

Отдельного внимания заслуживает трансвестит*, который пробежал с олимпийским огнем на высоких каблуках. В Сети этот момент печально сравнивали с открытием Олимпийских игр в 1992 году, когда в Барселоне факел был зажжен стрелой, выпущенной испанским лучником.

Мужчины бьют женщин

Еще один из самых громких скандалов на Олимпиаде — это женский бой между спортсменкой из Италии Анджелой Карини и спортсменом из Алжира Иманом Хелиф, который идентифицирует себя как женщину*. Такой неравный бой завершился всего через 46 секунд. Анджела Карини получила несколько сильнейших ударов и в слезах покинула ринг. Позже проигравшая спортсменка сообщила, что уходит из бокса.

Фото: [ youtube.com/ (http://youtube.com/Olympics)Adam Ale ]

Интересно, что олимпийские чиновники и многие другие причастные к спорту личности пытаются оправдать Иман Халив. В СМИ даже попало свидетельство о рождении спортсменки, где она числится девочкой*. Однако после скандального боя у Иман все же выявили наличие мужской хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

«Поплавать в Сене и умереть»

С 1923 года купание в знаменитой во Франции реке Сене запрещено в связи с высоким уровнем ее загрязнения. Несмотря на это, власти страны решили сделать исключение и потратили огромные суммы денег для очистки реки. Яркие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о безопасности реки, а также памятный заплыв мэра не помогли, так как соревнования по мужскому триатлону все же пришлось отложить из-за слишком высокого содержания кишечной палочки в воде.

Одного из спортсменов после заплыва на финише даже вырвало десять раз, а триатлонистка из Казахстана сообщила, что была вынуждена выпить курс антимикробного препарата, чтобы почувствовать себя лучше после соревнований. Спортсменку из Бельгии послы заплыва и вовсе госпитализировали.

Бунт бомжей и крыс

Среди приезжих и местных зрителей Олимпиады активное участие приняли бомжи, которых власти пытались переселить подальше от столицы на время соревнований, и крысы, которыми так славится Франция. Местные бездомные устроили бунт и, разбросав мусор, улеглись на землю среди зрителей игр.

Фото: [ freepik.com ]

С крысами же пытались бороться иначе. Мэрия приказала убрать с улиц какие-либо остатки еды и любой другой мусор, а также закрыть все выходы из канализационных труб, установить ловушки и разбросать отраву, однако это не помогло. После мощных дождей грызуны, некоторые из которых, по словам очевидцев, были размером с кошек, также присоединились к зрителям Олимпиады.

И напоследок — новый позор

Очередным позором для Парижа стало закрытие Олимпиады. Финальным аккордом игр стало выступление президента Эммануэля Макрона, который никак не мог начать свою речь — зрители подняли недовольный гул и стали освистывать главу государства, как только он вышел на трибуну.

Кроме того, заключительным этапом Олимпийских игр стало представление, в котором приняли участие рогатые твари и странные фигуры в облегающих костюмах. Все это сопровождалось дымом. Многие зрители в Сети назвали подобное сатанизмом и «настоящим адом».

Ранее Мария Захарова с иронией отнеслась к сравнению Макроном Олимпиады с лицом Франции.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России