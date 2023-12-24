Абьюзер в центре Москвы зарезал ножом свою 25-летнюю возлюбленную и пытался покончить с собой

Как передает SHOT, 25-летняя Влада из Краснодара сожительствовала с 37-летним Алексеем в Пресненском районе столицы. В тот день в квартире на Мукомольном проезде молодые что-то не поделили и началась ссора.

Сначала были словесные аргументы. Когда и они иссякли, мужчина взялся за нож. В результате поношовщины девушка получила несколько ранений, после чего успела позвонить подруге, сказать, что ее убивают, а после скончилась еще до приезда медиков.

Сам же абьюзер, увидев что натворил, вонзил и ва себя нож. Правда, его врачам спасти удалось. В ближайшее время, после того как его выпишут из больницы, его допросят следователи. На первичной беседе в клинике он во всем признался полицейским.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».