Абрамович прилетел на Урал на дорогущем частном самолете

Российский предприниматель, один из богатейших людей страны, Роман Абрамович, который ранее занимал пост губернатора Чукотского автономного округа, прибыл в Екатеринбург 19 апреля на частном самолёте Airbus A319. Это подтверждается данными сервиса Flightradar24, который отслеживает перемещение воздушных судов.

В этот день в столицу Урала прибыл только один частный самолёт — Airbus A319. Он приземлился в аэропорту Кольцово примерно в 16:30. В 19:00 Абрамович уже был на спектакле «Б. Р.» в Свердловской киностудии. Вместе с ним были Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, и её супруг Валентин.

В 21:30 из Екатеринбурга отправился в полёт Airbus A319. В 2019 году в журнале Forbes появилась информация о том, что этот самолет может быть в авиапарке Романа Абрамовича. По оценкам, его стоимость составляет 85 млн долларов.

В том же источнике утверждалось, что Александр Абрамов, один из акционеров холдинга «Евраз», также владеет таким же самолетом.