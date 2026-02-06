«Абсолютнейший сюр». Мигрант получил от государства 3 млн рублей за услуги перевода

Партия ЛДПР выступила с законодательной инициативой, согласно которой иностранные граждане должны самостоятельно нести расходы на услуги переводчиков при обращении в государственные инстанции. Поводом для разработки законопроекта стал резонансный случай в Ивановской области, где мигрант получил от государства почти 3 млн рублей за судебный перевод.

Как сообщил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий, речь идёт о деле таксиста Саиджамала Ахмедова, главы местной диаспоры. Арбитражный суд региона обязал управление МВД выплатить ему 2,67 миллиона рублей за перевод с узбекского языка в ходе судебных заседаний. Ахмедов оказывал языковую поддержку своему соотечественнику, обвиняемому в многоэпизодной наркоторговле, и первоначальный гонорар в 140 тысяч рублей показался ему несоразмерным.

Суд удовлетворил иск, согласившись с трактовкой, что узбекский язык относится к «редким восточным языкам», услуги по переводу с которых оцениваются по особому тарифу. «Таким образом, один приехавший в Россию мигрант совершал преступления, а второй, став его помощником при рассмотрении дела в суде, «стряс» с государства почти три миллиона рублей», — констатировал Слуцкий. По его мнению, эти средства могли быть направлены на нужды здравоохранения или городское благоустройство.

«Это абсолютнейший сюр», — подытожил политик.

В связи с этим в партии предлагают изменить существующий порядок. Если у иностранного гражданина нет средств на переводчика, государство может предоставить его, но затем иностранец будет обязан полностью возместить эти расходы.

«Если у приезжего нет денег, переводчика может предоставить и оплатить государство, но в таком случае эти траты иностранец должен впоследствии возместить до копейки», — заявил глава ЛДПР.

