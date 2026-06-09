Капитан «Детройта» Ларкин назвал клубы, в которые готов перейти

Капитан клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин запросил у руководства клуба обмен. 29-летний американец хочет перейти в команду, где он сможет побороться за Кубок Стэнли.

Ларкин провел уже 11 сезонов за «Детройт», сыграл 808 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 643 (276+367) очка. При этом в плей-офф за все это время «Детройт» попал только один раз — в самом первом сезоне Ларкина, когда вылетел в первом раунде от «Тампы» (1-4).

Как сообщает Detroit Free Press, нападающий назвал три клуба, в которые готов перейти — «Миннесота», «Флорида» и «Вегас». Эксперты именно «Миннесоту» называют фаворитом в борьбе за топового форварда, поскольку команде Кирилла Капризова жизненно необходим центр первого звена. «Дикари» строят долгосрочный амбициозный проект, о чем свидетельствуют рекордный контракт Капризова и трансфер элитного защитника Куинна Хьюза.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Арсений Грицюк может подписать долгосрочный контракт с «Нью-Джерси».