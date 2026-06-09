Экстренная ситуация на дороге: выпускников автошкол хотят проверять на реальные навыки оказания первой помощи при ДТП

ТАСС ознакомился с документом правительства, согласно которому проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в России.

Как следует из документа, среди прорабатываемых мер — введение единых требований к обязательной проверке знаний и практических навыков оказания первой помощи в рамках квалификационного экзамена после освоения программ подготовки водителей. Также планируется проработать вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена. Ответственными назначены Минпросвещения, МВД РФ и региональные власти. Доклад в правительство должен быть представлен в 2027 году.

Также ТАСС сообщал, что в 2025 году Общественная палата РФ рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по первой помощи. Также предлагалось выделить этот курс в самостоятельный учебный модуль. Общественники отмечали, что в экзаменационных билетах сейчас содержится лишь один вопрос по этой теме, а проверка практических умений в большинстве случаев отсутствует. Это, по их мнению, не позволяет объективно оценить готовность будущего водителя к действиям в экстренной ситуации.

Ранее стало известно, что кроссоверы и внедорожники пользуются особой популярностью в Подмосковье.