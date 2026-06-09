Врач предупредил о влиянии энергетиков на зачатие и беременность

Энергетические напитки способны увеличивать время до зачатия и повышать риск выкидыша на ранних сроках беременности. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Александр Кирющенков.

По словам специалиста, даже одна небольшая банка энергетика может содержать критическую дозу кофеина — свыше 200 миллиграммов. Такое количество вещества влияет на процессы созревания яйцеклетки и может препятствовать оплодотворению.

Эксперт пояснил, что кофеин воздействует на клетки яичников, нарушая нормальное деление ооцитов. Кроме того, большие дозы энергетиков способны вызывать сужение сосудов матки и провоцировать локальную гипоксию тканей.

Кирющенков отметил, что кофеин и таурин повышают уровень оксидативного стресса, из-за чего ускоряется повреждение клеток, окружающих яйцеклетку. Это, по его словам, может привести к более быстрому истощению овариального резерва.

Отдельную опасность представляет гуарана, которая также содержит высокую концентрацию кофеина. Врач подчеркнул, что при беременности кофеин способен проникать через плаценту, а организм плода еще не может эффективно его расщеплять.

По словам специалиста, злоупотребление энергетическими напитками во время планирования беременности и в первом триместре может повысить риск задержки развития плода и других осложнений.

Ранее сообщалось, что снижение аппетита в жаркую погоду является естественной реакцией организма и в большинстве случаев не должно вызывать беспокойства.