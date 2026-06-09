Главный рекордсмен КХЛ перейдет в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с 39-летним нападающим Вадимом Шипачевым, сообщил «Чемпионат». Официально о сделке будет сообщено в ближайшие дни.

По данным «СЭ», зарплата Шипачева составит 35 млн руб. плюс возможные бонусы за набранные очки.

Вадим Шипачев является главным рекордсменом Континентальной хоккейной лиги — как по сыгранным матчам, так и по набранным очкам. Карьера форварда началась, когда еще и КХЛ не было. Шипачев играл за «Северсталь» из родного Череповца, СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», а два последних сезона провел в минском «Динамо».

В общей сложности в КХЛ (с учетом плей-офф) хоккеист провел 1134 матча, в которых набрал 1027 (321+706) очков.

Ранее ЦСКА подписал лучшего бомбардира СКА Марата Хайруллина.