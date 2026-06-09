Скандал в МУС: прокурора Хана отстранили немедленно

Международный уголовный суд (МУС) отстранил главного прокурора Карима Хана от исполнения обязанностей. Решение вступило в силу немедленно, а материалы дисциплинарного производства переданы на рассмотрение Ассамблеи государств-участников суда. Об этом пишет « Лента.ру ».

В МУС уточнили, что в ближайшее время будет созвана специальная сессия для обсуждения дальнейших шагов по делу. При этом подчеркивается, что временное отстранение Хана не означает признания его вины и не предопределяет итог расследования.

По данным Reuters, решение принято после 18-месячной проверки, начатой из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Одна из сотрудниц заявила, что прокурор якобы вступил с ней в интимную связь без согласия. Позднее с аналогичными обвинениями выступила еще одна женщина, работавшая с Ханом в начале его карьеры. Она утверждала, что прокурор злоупотреблял служебным положением и допускал нежелательные домогательства.

Весной 2025 года Хан уже уходил в административный отпуск на время расследования.

Карим Хан получил широкую известность в 2023 году после того, как МУС выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В суде тогда заявили, что решение связано с предполагаемым вывозом детей с территории Украины. Российские власти отвергли эти обвинения, назвав их необоснованными.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова парировала угрозы польского министра об аресте Владимира Путина, заявив, что они противоречат международному праву, а сам МУС является инструментом давления Запада.