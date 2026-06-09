Связь оборвалась после взрыва: сотрудницу у Финляндского вокзала ищут родственники

В Санкт-Петербурге после взрыва рядом с Финляндским вокзалом родственники пытаются установить местонахождение женщины, которая в момент происшествия находилась на рабочем месте. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ее племянника, пишет « Лента.ру ».

По словам мужчины, его тетя разговаривала по телефону со своей дочерью, когда в районе вокзала прогремел взрыв. Сразу после громкого хлопка связь неожиданно оборвалась, и с тех пор женщина не отвечает на звонки.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, правоохранители и спасатели. Специалисты разбирают завалы после пожара, который удалось полностью ликвидировать спустя несколько часов. По данным журналистов, борьба с огнем продолжалась около пяти часов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии, расположенном недалеко от Финляндского вокзала, пострадали два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

До этого стало известно, что в ночь на 8 июня 2026 года несколько российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Крыму, где дрон поразил пассажирский поезд «Москва — Симферополь».