Градус безумия: почему аномальные температуры доводят молодых людей до больничной койки

Сильная жара может быть связана с резким ростом госпитализаций молодых людей из-за психических расстройств, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Университета Сиднея.

Ученые изучили 720 тыс. случаев госпитализации жителей Нового Южного Уэльса в возрасте до 24 лет с 2001 по 2022 год. Речь шла не о кратких визитах в отделение неотложной помощи, а именно о поступлении в больницу при серьезных состояниях: например, психических отклонениях или расстройствах пищевого поведения.

Команда под руководством доктора Вэнь-Цяна Хэ выяснила: когда среднесуточная температура попадала в верхний процент значений для конкретного дня, риск госпитализации в теплые месяцы удваивался, а в холодные — утраивался.

Соавтор исследования, подростковый психиатр Сибил Дей, отметила, что между температурными скачками и госпитализациями почти не было задержки. Это может указывать на быструю физиологическую реакцию.

По оценке исследователей, к концу века связанные с жарой психиатрические госпитализации молодых людей могут вырасти минимум на 6–7,7%. Эксперты считают, что предупреждения о жаре должны учитывать не только тепловые удары и обезвоживание, но и риски для психического здоровья детей и молодежи.

Авторы не утверждают, что жара напрямую вызывает психические расстройства. Возможные механизмы могут включать влияние высокой температуры на работу мозга, стресс, сон, настроение и импульсивное поведение.