Тайный код долголетия: как обычная домашняя кошка помогает ученым победить старение человеческого мозга

Кошки могут помочь ученым лучше понять, как стареет человеческий мозг, пишет BuzzFeed со ссылкой на исследование в журнале Biology Open.

Авторы работы из Университета Бата, Колледжа ветеринарной медицины Оберна и Национальной ветеринарной школы Тулузы считают, что домашние кошки могут быть полезной моделью для изучения старения. В отличие от многих лабораторных животных, они живут достаточно долго, чтобы у них успевали развиться возрастные изменения мозга. При этом их жизнь все же короче человеческой, поэтому процессы старения можно наблюдать быстрее.

Исследователи изучили 3754 показателя, включая МРТ-снимки, анализы крови и этапы развития у людей, кошек и других млекопитающих. Оказалось, что мозг кошек и людей стареет удивительно похоже: у обоих видов наблюдаются возрастные нейродегенеративные изменения и уменьшение объема отдельных структур мозга.

Участница исследования Брайер Ригби Деймс отметила, что кошки показывают похожие с людьми паттерны возрастной атрофии мозга. По словам соавтора работы Райана Гибсона, все больше владельцев отправляют пожилых питомцев на подробные обследования, и такие данные могут стать ценным материалом для науки.

Ученые считают, что в будущем большие ветеринарные базы данных помогут изучать старение и болезни сразу у животных и у людей.