Человек‑эпоха в Талдоме: ветерана Нину Мошкину поздравили с 91‑летием

В Талдомском округе 8 июля поздравили Нину Родионовну Мошкину с 91‑й годовщиной. Как сообщили в администрации округа, визит к ветерану труда нанесли глава округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев и волонтеры Подмосковья: они вручили Нине Родионовне цветы и подарки, а также выразили искреннюю признательность за ее жизненный путь.

Нина Родионовна — жительница блокадного Ленинграда. В возрасте шести лет она пережила тяжелые дни осады, за что удостоена Знака «Жителю блокадного Ленинграда». С 1958 года женщина связала судьбу с Талдомским краем и свыше пятидесяти лет трудилась на благо территории. За добросовестную работу ей присвоили звание Заслуженного ветерана труда.



Также она отмечена медалью за охрану общественного порядка — в молодости Нина Родионовна входила в народную дружину. Важная часть ее биографии — наставничество: она воспитала множество специалистов, передавая им не только навыки, но и принципы ответственности и преданности делу.