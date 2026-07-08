Панихида под запретом: протоиерей объяснил правила поминовения некрещеных

Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, протоиерей Александр Трушин подробно разъяснил для REGIONS , как верующие могут помочь душам усопших некрещеных родственников. По словам священника, несмотря на строгий запрет на церковное поминовение таких людей во время богослужений, у близких остается возможность поддержать их через домашние молитвы и добрые дела.

Уход из жизни близкого человека, который не успел или не захотел принять крещение, часто ставит верующих родственников в тупик. Подавать записки на литургию или заказывать панихиду за таких усопших категорически нельзя, поскольку при жизни они не стали членами Церкви. Как отмечает отец Александр, литургическая молитва создана исключительно для чад Церкви, и насильно ввести туда человека после смерти невозможно.

Однако это не повод для отчаяния, ведь за пределами алтаря действуют другие правила. Любовь к ушедшим можно выразить в келейной, то есть домашней молитве. Молиться разрешено как своими словами, так и с помощью специального прошения преподобного Льва Оптинского. Кроме того, в самом храме священники иногда позволяют поставить свечу за упокой некрещеного на канун — специальный столик перед распятием. При этом важно помнить, что в любые другие подсвечники ставить свечи за таких людей недопустимо, так как они предназначены только для молитв о здравии.

Самым мощным и действенным средством помощи протоиерей называет милостыню и благотворительность. Любое доброе дело, совершенное в память об усопшем родственнике, подкрепляет искреннюю молитву делом. Помощь нуждающимся способна облегчить участь души, не получившей церковного поминовения, поскольку каждый благородный поступок живых приближает их почивших близких к Богу.