У Земли есть вторая Луна? Китайский аппарат снял вблизи необычный спутник нашей планеты

Китайский аппарат Tianwen-2 впервые получил близкие снимки астероида 2016 HO3, известного как Камоалева и иногда называемого второй Луной Земли, пишет GEEKSPIN. Космический объект уже почти 10 лет сопровождает нашу планету в путешествии вокруг Солнца.

На самом деле это не полноценный спутник планеты. Камоалева считается квазиспутником: он обращается вокруг Солнца, но движется почти в том же ритме, что и Земля, поэтому со стороны кажется, будто он сопровождает нашу планету. Ближе всего объект подходит примерно на 25,8 млн миль.

Камоалева открыли в 2016 году с помощью телескопа Pan-STARRS 1 на Гавайях. Почти десять лет он оставался для ученых лишь размытым пятном, пока китайская миссия не приблизилась к нему после пути длиной более 600 млн миль.

По данным Китайского национального космического управления, Tianwen-2 сначала захватил астероид в поле зрения 6 июня, затем приблизился к нему на 1242 мили, а в июле сделал снимки с расстояния около 20 км.

Теперь миссии предстоит самая сложная часть: аппарат должен коснуться поверхности, собрать образцы и отправить их на Землю. Это рискованно, потому что объект очень мал — примерно 138–328 футов в поперечнике — и вращается каждые 28 минут.

Ученые подозревают, что Камоалева может быть не обычным астероидом, а древним фрагментом Луны, отброшенным в космос после удара. Если образцы это подтвердят, исследователи получат редкий кусок истории системы Земля — Луна.