Земля для больших семей: в Коломне бесплатные участки получили 1617 многодетных

Более 1600 многодетных семей в городском округе Коломна уже стали обладателями бесплатных земельных участков — таков итог действия областного закона. Только с начала 2026 года 57 семей получили либо землю, либо компенсационную выплату в размере ₽400 тысяч. В планах муниципалитета — до конца года обеспечить еще около 180 семей. Для этого подготовлено 227 участков в селах и деревнях округа.

В День семьи, любви и верности депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о масштабах земельной программы для многодетных в Коломне. С момента вступления в силу областного закона бесплатную землю в муниципалитете получила 1617 семей. Только за первое полугодие 2026 года свои участки или компенсацию оформили 57 семей. Власти рассчитывают, что до конца года к ним присоединятся еще около 180.

В перечень на 2026 год включены 227 участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Они расположены в селах Чанки, Октябрьское, Никульское, Бояркино, а также в деревнях Шапкино, Борисовское, Подмалинки, Полурядинки, Свиридоново и Большое Уварово.

У семей есть выбор: взять землю или получить компенсационную выплату в размере ₽400 тысяч. Для многих это не просто участок — возможность построить собственный дом, где будут расти дети и рождаться семейные традиции.