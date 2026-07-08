«Единая Россия» в Подмосковье поздравила жителей с Днем семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметили в Подмосковье. О праздничных мероприятиях рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Так, председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов встретился с семейными парами в Реутове. Он поблагодарил семьи и пожелал им любви.

«От всей души желаю вам беречь друг друга и ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и уют, а любовь согревает ваши сердца! С праздником!» — сказал он.

В Луховицах на Бастановой горе, отремонтированной по Народной программе «Единой России», прошла флористическая фотосессия с символом праздника — ромашкой. Здесь провели детский мастер- класс по росписи книжных закладок.

В Орехово-Зуеве в лесопарке «Стрелки», благоустроенном по Народной программе, провели символическую церемонию для юбиляров семейной жизни. В ней приняли участие 15 пар.

«В нашем округе стало доброй традицией — чествовать юбиляров, проживших вместе более 50 лет. Сейчас в городе уже более 200 таких пар. Они — пример для подражания. Уверен, что их дети и внуки ими гордятся», — отметил депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Эдуард Живцов.

В Истре в лесопарке «Соколиная гора» прошел концерт, который собрал более 300 человек. Молодогвардейцы вручили всем супругам букеты ромашек. Также семьи Рыцаревых, Мишаковых, Шарниных и Рыжковых получили медали «За любовь и верность».