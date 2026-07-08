«Он с семьей, а не в больнице»: директор Кашпировского опроверг слухи о госпитализации

Директор целителя и экстрасенса Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации и операции известного психотерапевта, сообщает РИА Новости.

По словам Рудых, Анатолий находится дома с семьей и занимается воспитанием ребенка. Никаких операций и экстренных госпитализаций не было. Он также добавил, что Кашпировский отошел от публичной деятельности, чтобы проводить больше времени с родными.

Ранее в СМИ появилась информация, что 86-летний экстрасенс якобы лечил опухоль самостоятельно и ставил себе капельницы с антибиотиками дома, но ему стало хуже. По этой причине экстрасенсу потребовалась медицинская помощь, а все сеансы пришлось перенести на осень.

В октябре 2025 года появились сообщения о возможном онкологическом заболевании Кашпировского. Однако тогда Рудых также отрицал наличие серьезных проблем со здоровьем. В ноябре того же года СМИ писали, что Кашпировский почувствовал себя плохо в аэропорту. Врачи даже заподозрили у него микроинсульт.

Ранее сообщалось, что экстрасенс Анатолий Кашпировский остался без квартиры в Москве из-за молодой жены.