Адаптеры и лямки вне закона: в России официально запретили популярные «заменители» детских кресел

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, ужесточающие требования к перевозке детей в автомобилях, передает ТАСС.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, под запрет теперь официально попадают все виды небезопасных удерживающих устройств.

Речь идет о таких приспособлениях, как адаптеры ремней безопасности (так называемые «направляющие лямки»), а также бескаркасные автокресла. Их использование будет приравнено к нарушению правил перевозки детей. Санкции за применение подобных «заменителей» серьезны: для водителей-частников штраф составит 3000 рублей, а для юридических лиц, включая службы такси, сумма взыскания может достигать 100 000 рублей.

