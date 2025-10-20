Адаптировать пенсионную систему предложили для зумеров

Пенсионная система России должна быть адаптирована под экономику молодых поколений, чтобы граждане могли рассчитывать на стабильный доход в старости. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил Life о необходимости предоставления инструментов роста для молодежи без введения новых ограничений.

Депутат предложил включить программы долгосрочных сбережений с поддержкой бюджета и возможность получения дохода от инвестиций. Каждый уплаченный страховой взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию.

В рамках модернизации рассматривается пересмотр регрессивной шкалы страховых взносов: крупные работодатели будут платить больше, малый бизнес — меньше. Также планируется вовлечение самозанятых и индивидуальных предпринимателей через автоматическое начисление минимального взноса, что расширит базу плательщиков.

Особое внимание будет уделено точности учета периодов трудовой деятельности. Сейчас некоторые периоды работы не полностью отражаются на лицевых счетах граждан. Технологическая интеграция с ФНС позволит исправить эти недочеты.

Программа долгосрочных сбережений будет сопровождаться налоговыми льготами и возможностью выбора уровня риска и доходности накоплений. Главная цель — постепенное развитие системы через обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение регулирования.

По мнению эксперта, такие меры позволят молодому поколению встречать старость с уверенностью и финансовой стабильностью.