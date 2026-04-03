Адлер обогнал Сочи и Краснодар: назван самый популярный город для весеннего отдыха на юге

Российские путешественники все чаще выбирают южные направления для весеннего отдыха. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, спрос на гостиницы Краснодарского края в весенний период 2026 года вырос на 20% по сравнению с показателями прошлого года.

Лидером по числу бронирований стал Адлер — на него пришлось 25,4% всех заказов в регионе. Второе место занял Краснодар (22,4%), третье — Сочи (18,8%). В пятерку также вошли Эсто-Садок (15,6%) и Геленджик (4,7%).

На чем останавливаются туристы

Большинство отдыхающих предпочли гостиницы уровня 4 звезды — их доля составила 33%. На втором месте оказались заведения без звезд (хостелы, апартаменты, гостевые дома) — 28%. Трехзвездочные отели выбрали 24% путешественников.

Средняя стоимость проживания в сутки составила около 9 тысяч рублей. При этом число туристов, путешествующих с детьми, снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом.