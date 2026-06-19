Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые востребованные направления для летнего отдыха внутри страны в 2026 году. Исследование оказалось в распоряжении RT . Первое место занял Адлер в Краснодарском крае — на него пришлось 4,4 процента всех бронирований. Сочи расположился на второй строчке с 2,5 процента, а Краснодар замкнул тройку лидеров (1,9 процента). В десятку также вошли Анапа (1,2 процента), Геленджик (1 процент), Зеленоградск (0,8 процента), Махачкала (0,7 процента), Витязево (0,5 процента), Светлогорск (0,4 процента) и Лоо (0,3 процента).

Самые доступные по цене отели оказались в Махачкале — ночь в местной гостинице обходится в среднем в 6,7 тысячи рублей. Самыми дорогими стали балтийские курорты: в Зеленоградске и Светлогорске за сутки проживания придется отдать по 13,4 тысячи рублей.

Что касается категорий жилья, россияне чаще всего выбирали объекты без звезд — апартаменты и гостевые дома (35 процентов). Четырехзвездочные гостиницы предпочли 28 процентов, трехзвездочные — 25 процентов. На отели категории «пять звезд» пришлось лишь 8 процентов бронирований, а варианты с одной или двумя звездами — всего 4 процента.