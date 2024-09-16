Администрация Чехова передала гуманитарную помощь земляку на СВО

Из Чехова передали гуманитарную посылку военному из округа, который сражался на Авдеевском направлении и в настоящее время участвует в миссиях под Курском.

С просьбой о помощи к главе округа Михаилу Собакину обратилась жительница Шарапово во время выездной администрации. Ее муж ушел на СВО добровольцем. В подразделении он служит под позывным «Седой». За военные заслуги имеет награду «Георгиевский крест» IV степени.

Просьбу супруги военного из Чехова выполнили. Когда он приехал в краткосрочный отпуск, администрация передала гуманитарную помощь.