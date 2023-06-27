Администрация Электрогорска поздравила выпускников лицея с окончанием школы

Общество
пресс-служба администрации г.о. Электрогорск

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]

Администрация городского округа Электрогорск поздравила выпускников МОУ «Лицей» с окончанием школы.

Представители муниципального органа власти отметили, что для вчерашних школьников наступило трогательное время получения аттестатов и медалей.

Они пожелали выпускникам, чтобы их знания, ответственность способствовали успешному преодолению любых жизненных трудностей и достижению вершин мастерства в профессии.

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