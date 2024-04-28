Администрация Фрязина провела встречу с жителями в открытом формате
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Сотрудники и руководители администрации Фрязина провели встречу с жителями города в открытом формате. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Встреча проходила на территории спортивной школы «Олимп». В ней приняли участие глава города, заместители главы, а также руководители структурных подразделений, соцучреждений, управляющих компаний и коммунальных служб.
Наибольшее количество вопросов во время встречи поступает от жителей по поводу ЖКХ и благоустройства.
Отмечается, что подобные мероприятия проходят каждый месяц и стали уже традицией. В рамках встреч каждый вопрос разбирается подробно, в случае необходимости на месте собирается коллегия для обсуждения возможных решений проблем.
Подчеркивается, что для участия в «выездной администрации» не требуется предварительная запись.