Администрация г.о. Дубна Московской области исполняет предупреждения Московского областного УФАС
Ранее в Московское областное УФАС России поступили жалобы по вопросу нарушения порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Московское областное УФАС России выдало Администрации г.о. Дубна предупреждения о прекращении указанных действий. В установленный предупреждениями срок незаконные рекламные конструкции были демонтированы.
Московское областное УФАС продолжит контролировать порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в регионе.