Администрация г.о. Мытищи провела обход проверки содержания территорий

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

Каждый четверг заместители главы городского округа Мытищи выезжают на закрепленные за ними сектора, чтобы обсудить с горожанами беспокоящие их вопросы.

Следующий обход состоится в четверг, 15 августа. Горожан призвали следить за информацией, размещенной на порталах Администрации. В среду, 14 августа, будет опубликован анонс.

На текущей неделе обход состоялся 8 августа. Мытищинцы обратились со следующими запросами:

• покрасить цокольный этаж одного из домов;

• с целью сбережения асфальтного покрытия установить столбики, которые будут препятствовать проезду автомобилей;

• покосить траву;

• ликвидировать провал тротуарной плитки;

• модернизировать контейнерные площадки;

• привести в нормативное состояние урны у продуктового магазина.

Каждое обращение принято в работу. Ответственным лицам даны поручения по их устранению.

Встречи в подобном формате позволяют оперативно решать вопросы горожан — от содержания территорий до обеспечения безопасности дорожного движения.