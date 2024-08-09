Администрация г.о. Мытищи провела обход проверки содержания территорий
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Мытищи]
Каждый четверг заместители главы городского округа Мытищи выезжают на закрепленные за ними сектора, чтобы обсудить с горожанами беспокоящие их вопросы.
Следующий обход состоится в четверг, 15 августа. Горожан призвали следить за информацией, размещенной на порталах Администрации. В среду, 14 августа, будет опубликован анонс.
На текущей неделе обход состоялся 8 августа. Мытищинцы обратились со следующими запросами:
• покрасить цокольный этаж одного из домов;
• с целью сбережения асфальтного покрытия установить столбики, которые будут препятствовать проезду автомобилей;
• покосить траву;
• ликвидировать провал тротуарной плитки;
• модернизировать контейнерные площадки;
• привести в нормативное состояние урны у продуктового магазина.
Каждое обращение принято в работу. Ответственным лицам даны поручения по их устранению.
Встречи в подобном формате позволяют оперативно решать вопросы горожан — от содержания территорий до обеспечения безопасности дорожного движения.