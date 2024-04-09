Администрация Г.о. Пушкино рассказала о благоустройстве лесопарка «Северный»

В лесопарке «Северный» приступили к благоустройству территории. Запланированные работы позволят сделать место зеленее, чище и уютнее для посетителей.

Как сообщает администрация округа, в лесопарке запланированы работы по озеленению, установке газонов и обустройству пешеходных дорожек из отсева — экологически чистого и прочного материала. Помимо этого в парке появятся малые архитектурные формы: поставят скамейки, урны, а также стойки для велосипедов и лыж.

«Никаких громоздких конструкций, которые могут кому-то понравиться, а у кого-то вызвать раздражение не будет, но будет освещение, появятся детские и спортивные площадки», — отмечается на сайте администрации Пушкино.

При этом муниципальные власти учли пожелания жителей. Лесопарк не станут урбанизировать, заполняя аттракционами. Зона останется почти в первозданном природном виде после бережного благоустройства. Глава округа закрепил это на нормативно-правовом уровне, соответствующий документ был принят Советом депутатов.

Все работы по благоустройству «Северного» в рамках программы «Парки в лесу» планируют завершить до конца сентября 2024 года.