Администрация городского округа Чехов Московской области допустила нарушения при проведении торгов﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия Администрации г.о. Чехов Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводам жалобы конкурсная документация содержала неполные и недостоверные сведения в отношении объема работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, а также извещение о проведении конкурса, и конкурсная документация не соответствуют требованиям законодательства.