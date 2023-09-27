Администрация городского округа Электросталь поздравила с блестящим выступлением певицу Алисию Литвинову

Очень достойно выступила на III Международной премии в области культуры и искусства «Start звезды» электростальская певица Алисия Литвинова.

Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, это престижная международная премия, которая присуждается талантливой молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства.

Девушка выступала в номинации «эстрадный вокал». Жюри оценило ее работу по высшему балу. Алисия стала лауреатом I степени и получила награду из рук победителя седьмого сезона шоу «Голос» Петра Захарова.

«Поздравляем Алисию с заслуженной наградой!», – сказали в администрации городского округа Электросталь.

Отметим, что за плечами у талантливой исполнительницы уже немало побед в разных вокальных проектах, как российских, так и международных.