Администрация городского округа Кашира призывает горожан к бдительности на водоемах

Каширские спасатели с особенной внимательностью следят за ледовой обстановкой на водоемах в весенний период.

В начале весны лед постепенно начинает таять, вследствие чего образуются полыньи. Работники МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира отмечают, что толщина льда на реке Ока неодинаковая. В некоторых местах лед толстый, а в других — тонкий. У людей создается впечатление, что возле берега мелко и опасности нет. Это миф.

Вода в реке поднимается, поэтому даже возле берега всегда глубоко. Необдуманные поступки могут привести к трагедии. Работники водно-спасательной станции МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира призывают граждан быть бдительными и не выходить на лед.

Сотрудники активно готовятся к паводку. Специалисты также проводят тренировки на реке для оперативного оказания помощи в случае, если кто-либо нарушит призывы и окажется в опасности.

Администрация городского округа Кашира также призывает жителей беречь себя и своих близких. В случае форс-мажорной ситуации необходимо в экстренном порядке обращаться по номеру телефону 112.