Администрация городского округа Коломна Московской области допустила нарушения при организации и проведении торгов
Согласно доводу жалобы Администрацией допущено нарушение при установлении сроков подачи заявок на участие в аукционе.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения аукциона, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.