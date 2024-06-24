Администрация городского округа Коломна Московской области допустила нарушения при организации и проведении торгов﻿

Согласно доводу жалобы Администрацией допущено нарушение при установлении сроков подачи заявок на участие в аукционе.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения аукциона, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.