Администрация городского округа Красногорск Московской области допустила нарушения при проведении торгов
Согласно доводам жалобы, Администрация неправомерно отклонила заявку заявителя, не указав причины в протоколе о результатах конкурса, а также допустила заявку МБУ «КГС».
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.