Администрация Городского округа Пушкинский поздравила образовательный центр в Ивантеевке с 60-летием
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Образовательному центру № 7, расположенному в Ивантеевке, исполнилось 60 лет.
Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула, клирик Смоленского храма Ивантеевки священник Кирилл Горевой посетили образовательный центр. С поздравительными словами они обратились к руководству, педагогическому составу и ученикам.
Преподаватели и учащиеся с радостью встречали гостей. К встрече подготовились заранее и представили яркие концертные номера. Работникам Образовательного центра вручили благодарности Министерства образования МО, грамоты главы городского округа и благодарственные письма МособлДумы.
В прошлом году образовательный центр № 7 был капитально отремонтирован. Произошли изменения и в его внутренней структуре. Учреждение получило статус мультифункционального образовательного центра, в который входит две школы и пять детских садов. Всего в центре обучаются более 2700 детей в возрасте от полутора лет. В штат сотрудников входит 250 человек.
За годы существования в центре зародились добрые традиции, которые уважает каждое новое поколение учащихся. Администрация Городского округа Пушкинский поздравляет центр с 60-летием существования.
«Поздравляем директора Яну Гальцину, педагогов, учеников и родителей с юбилеем образовательного центра! Пусть все задуманное будет реализовано!» — администрация городского округа Пушкинский обращается к сотрудникам с поздравительными словами.