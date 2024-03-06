Администрация Городского округа Пушкинский поздравила образовательный центр в Ивантеевке с 60-летием

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула, клирик Смоленского храма Ивантеевки священник Кирилл Горевой посетили образовательный центр. С поздравительными словами они обратились к руководству, педагогическому составу и ученикам.

Преподаватели и учащиеся с радостью встречали гостей. К встрече подготовились заранее и представили яркие концертные номера. Работникам Образовательного центра вручили благодарности Министерства образования МО, грамоты главы городского округа и благодарственные письма МособлДумы.

В прошлом году образовательный центр № 7 был капитально отремонтирован. Произошли изменения и в его внутренней структуре. Учреждение получило статус мультифункционального образовательного центра, в который входит две школы и пять детских садов. Всего в центре обучаются более 2700 детей в возрасте от полутора лет. В штат сотрудников входит 250 человек.

За годы существования в центре зародились добрые традиции, которые уважает каждое новое поколение учащихся. Администрация Городского округа Пушкинский поздравляет центр с 60-летием существования.