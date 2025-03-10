Администрация и «Единая Россия» в Луховицах навестили войсковую часть с тортами и цветами

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Представители луховицкого отделения «Единой России», молодогвардейцы, партийные сторонники и активисты «Женского движения Единой России» поздравили с Международным женским днем сотрудниц войсковой части 98532.

Поздравительный марафон, приуроченный празднованию 8 Марта, стал доброй традицией. Представительниц войсковой части навестили глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и депутат окружного Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия», руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан.

Гости приехали в часть с подарками, тортами, хорошим настроением и теплыми пожеланиями.

«Спасибо, что делаете мир ярче, а еще вдохновляете мужчин на подвиги. Благодаря вам наши жизни наполняются смыслом. В праздник весны, любви и красоты сердечно желаю семейного благополучия, безграничного счастья, оптимизма, чтобы рядом было надежное мужское плечо», — сказал Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В рамках марафона внимание уделили близким женщинам участников специальной операции. Кроме того, визит совершили к сотрудницам Луховицкой больницы, МФЦ и Единой дежурно-диспетчерской службы. Женская часть коллективов была приятно удивлена. Жительницы округа принимали весенние пожелания. Также звучали слова благодарности за их труд.

В муниципальном округе проходили также другие тематические мероприятия, приуроченные празднованию 8 Марта.

Ранее сообщалось, что свыше 50 букетов подарили автоледи в рамках акции «Цветочный патруль» в Луховицах.