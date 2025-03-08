Свыше 50 букетов подарили женщинам-водителям в рамках акции «Цветочный патруль» в Луховицах
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
В Луховицах в Международный женский день состоялась акция «Цветочный патруль».
Мероприятие в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» провели представители луховицкого отделения «Единой России», команда 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», окружные госавтоинспекторы, активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». К акции также присоединились окружные депутаты из «Единой России» Ирина Каштан и Андрей Королев.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Подобные акции проходят каждый год. В этот раз главной локацией выбрали парковочную площадку у Аллеи Славы. Горожане позитивно восприняли проведение подобного мероприятия.
«Неожиданно. Спасибо мужчинам за такой прекрасный и приятный сюрприз», — отметила жительница Луховиц Наталья.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Представители Госавтоинспекции останавливали проезжающих мимо автоледи. Однако проверки документов в этот раз не последовало. Сотрудники дарили женщинам-водителям цветы и весенние открытки. Поздравления сопровождались теплыми пожеланиями.
«Женщины радуются сюрпризам. Они видят сотрудников Госавтоинспекции и думают, что их останавливают для проверки. Девушки, когда замечают, что мы стоим с цветами, все равно достают документы, но уже с улыбкой. В этот солнечный день приятно дарить им цветы и яркие эмоции», — сказал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Тимохин.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Акция «Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже более 10 лет. Она становится частью поздравительного марафона в честь 8 марта.
«По традиции мы каждый год поздравляем наших дорогих женщин с праздником весны, любви и красоты. Им дарим тюльпаны, а еще желаем здоровья и благополучия, призываем соблюдать правила дорожного движения», – отметил заместитель командира взвода 6 батальона 2 полка ДПС «Южный» старший лейтенант полиции Андрей Ильин.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Автоледи, получившие цветы, не могли скрыть своей радости. Они искренне благодарили за оказанное внимание и проведение подобных акций. Всего организаторы раздали свыше 50 букетов.
«Спасибо за поздравления, за то, что сделали этот яркий день еще лучше. Я тоже поздравляю женщин с 8 марта. Желаю счастья, благополучия, улыбок и весеннего настроения», — поделилась водитель Татьяна.