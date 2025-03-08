Свыше 50 букетов подарили женщинам-водителям в рамках акции «Цветочный патруль» в Луховицах

В Луховицах в Международный женский день состоялась акция «Цветочный патруль».

Мероприятие в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» провели представители луховицкого отделения «Единой России», команда 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», окружные госавтоинспекторы, активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». К акции также присоединились окружные депутаты из «Единой России» Ирина Каштан и Андрей Королев.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Подобные акции проходят каждый год. В этот раз главной локацией выбрали парковочную площадку у Аллеи Славы. Горожане позитивно восприняли проведение подобного мероприятия.

«Неожиданно. Спасибо мужчинам за такой прекрасный и приятный сюрприз», — отметила жительница Луховиц Наталья.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Представители Госавтоинспекции останавливали проезжающих мимо автоледи. Однако проверки документов в этот раз не последовало. Сотрудники дарили женщинам-водителям цветы и весенние открытки. Поздравления сопровождались теплыми пожеланиями.

«Женщины радуются сюрпризам. Они видят сотрудников Госавтоинспекции и думают, что их останавливают для проверки. Девушки, когда замечают, что мы стоим с цветами, все равно достают документы, но уже с улыбкой. В этот солнечный день приятно дарить им цветы и яркие эмоции», — сказал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Акция «Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже более 10 лет. Она становится частью поздравительного марафона в честь 8 марта.

«По традиции мы каждый год поздравляем наших дорогих женщин с праздником весны, любви и красоты. Им дарим тюльпаны, а еще желаем здоровья и благополучия, призываем соблюдать правила дорожного движения», – отметил заместитель командира взвода 6 батальона 2 полка ДПС «Южный» старший лейтенант полиции Андрей Ильин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Автоледи, получившие цветы, не могли скрыть своей радости. Они искренне благодарили за оказанное внимание и проведение подобных акций. Всего организаторы раздали свыше 50 букетов.