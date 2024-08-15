Администрация Наро-Фоминского г.о. провела выездной прием в п. Васильчиново

С жителями встретились глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, руководители администрации, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы Александр Баранов, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. Проблемы жителей нельзя отнести к локальным из-за значимости населенного пункта для Территориального управления Таширово и муниципалитета.

Одним из приоритетных вопросов стало упорядочение движения общественного транспорта, в частности, маршрута №28. Глава Роман Шамнэ рассказал, что вопрос уже решается с представителями Мострансавто. Муниципалитет получил новые транспортные средства, поэтому уже в скором времени ситуация нормализуется.

Жители сообщили о проблемах с благоустройством. Глава поручил сотрудникам ЖКХ выявить проблемные места и выполнить необходимые работы.

В рамках губернаторской программы в округе появляются современные детские и спортивные площадки, что вызывает положительный отклик от населения. В ходе встречи жители поселка также поблагодарили за перенос сроков строительства и ввода в строй нового водозаборного узла. Ранее работы планировали завершить до 2027 года. Теперь согласован новый график. Ввод ожидается в 2025 году.

На встрече также были приняты обращения, которые входят в медицинскую и социальную сферу.