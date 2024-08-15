Администрация Наро-Фоминского г.о. провела выездной прием в п. Васильчиново
Фото: [Администрация Наро-Фоминского г.о.]
В среду, 14 августа, администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной прием в поселке Васильчиново.
С жителями встретились глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, руководители администрации, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы Александр Баранов, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. Проблемы жителей нельзя отнести к локальным из-за значимости населенного пункта для Территориального управления Таширово и муниципалитета.
Одним из приоритетных вопросов стало упорядочение движения общественного транспорта, в частности, маршрута №28. Глава Роман Шамнэ рассказал, что вопрос уже решается с представителями Мострансавто. Муниципалитет получил новые транспортные средства, поэтому уже в скором времени ситуация нормализуется.
Жители сообщили о проблемах с благоустройством. Глава поручил сотрудникам ЖКХ выявить проблемные места и выполнить необходимые работы.
В рамках губернаторской программы в округе появляются современные детские и спортивные площадки, что вызывает положительный отклик от населения. В ходе встречи жители поселка также поблагодарили за перенос сроков строительства и ввода в строй нового водозаборного узла. Ранее работы планировали завершить до 2027 года. Теперь согласован новый график. Ввод ожидается в 2025 году.
На встрече также были приняты обращения, которые входят в медицинскую и социальную сферу.
«Значит, результатом нынешнего диалога станет не только решение проблем каждой конкретной семьи, но и укрепление взаимного доверия между жителями и окружной администрацией. А это, в свою очередь, является залогом успешного развития и Территориального управления, и всего городского округа», — отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.