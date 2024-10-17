Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной прием на территории крупнейшего завода округа

Представители администрации Наро-Фоминский городской округ провели очередной выездной администрации. Местом для проведения стало пространство предприятия компании «Арнест Упаковочные Решения», где жители смогли напрямую задать вопросы по волнующим темам.

Представители УК, администрации, социального блока и сферы здравоохранения поучаствовали на выезде, которые давно хорошо себя зарекомендовали в округе. Такие встречи помогают взаимодействовать с населением и оперативно решать многие вопросы, затрагивая сразу ряд сфер. Жители активно участвуют в таких приемах, выстраивая конструктивный диалог с властями напрямую.

Так, на недавнем выезде удалось обсудить привлечение новых кадров в Наро-Фоминскую областную больницу, доступность медицинских услуг и льготы. Например, жители интересовались компенсацией многодетным семьям за дополнительное образование детей. Отдельно затронули тему благоустройства и преображения внутридворовых территорий.

Все вопросы были разобраны тщательно, даны разъяснения на месте. Некоторые ситуации взяли в дальнейшее рассмотрение и работу.