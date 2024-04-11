Администрация Одинцовского городского округа Московской области допустила нарушения при проведении торгов﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводам жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и незаконно допустила заявки ООО «Миллениум» и ООО «Одинцовское управление жилищным фондом», а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.